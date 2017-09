Tale e Quale show 2017: Filippo Bisciglia riporta sul palco Occidentali’s Karma di Francesco Gabbani

Tale e Quale show 2017: Filippo Bisciglia ha imitato Francesco Gabbani in Occidentali’s Karma. Ieri sera su Rai 1 si è dato il via a una nuova edizione di Tale e Quale show. Tanti gli artisti che si sono messi in giochi. Tra questi anche Filippo Bisciglia il conduttore di Temptation Island, che ha dovuto confrontarsi con il carisma di Francesco Gabbani portando sul palco Occidentali’s Karma, un brano con il quale Francesco Gabbani ha trionfato al Festival di Sanremo 2017 sbaragliando tutta la concorrenza, e riservando a Fiorella Mannoia un secondo posto. Buono il carisma dimostrato e anche la somiglianza, Filippo Bisciglia si presenta davanti alla giuria di Tale e Quale Show con il consenso del pubblico, che gli urla un “bravo, bravo” che dimostra l’apprezzamento per la seconda delle esibizioni, dopo quella di Donatella Rettore in Caterina Caselli.

Tale e Quale show 2017: buona performance per Filippo Bisciglia.

Con tanto di maglioncino arancio, Filippo Bisciglia si è perfettamente calato nella parte dell’artista che ha dovuto impersonare. Le carenze vocali, del tutto perdonabili dal momento che Bisciglia non è un cantante, sono compensate da una buona performance a livello di presenza sul palco e atteggiamento, che ha in qualche modo richiamato quello dell’originale. Per la prima puntata non sono previste eliminazioni ma una classifica finale con un vincitore.