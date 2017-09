Ieri sera, venerdì 22 settembre 2017, è andata in onda la prima puntata di Tale e Quale Show 2017. Carlo Conti ha dato inizio alla puntata e ha presentato la prima concorrente, Donatella Rettore. La cantante ha dovuto imitare Caterina Caselli, e si è perfettamente calata nel personaggio, tant’è vero che ha continuato ad imitarla anche durante la chiacchierata con i giudici. Filippo Bisceglia è il secondo concorrente ad esibirsi, e propone L’imitazione di Francesco Gabbani con Occidentali’s Karma. Sul palco c’è anche la scimmia! Marco Carta imita Fausto Leali. L’imitazione non è per niente semplice, ma Marco riesce egregiamente e buona parte del pubblico si alza in piedi. Alessia Macari, la vincitrice del Grande Fratello Vip 2016, imita Beyoncè. Alessia incanta tutti: canta e balla come una vera professionista! Tra i concorrenti di Tale e Quale Show 2017 c’è anche Claudio Lippi, che già lo scorso anno ha abbandonato i panni di giurato, e quest’anno è tra i concorrenti pronto a stupire. E, in effetti, la prima imitazione stupisce ed emoziona: Claudio regala una fantastica esibizione di Domenico Modugno.

Tale e Quale Show 2017, le esibizioni della prima serata.

La prossima concorrente ad essersi esibita è Annalisa Minetti, che ha proposto l’imitazione di Celine Dion. Sulla voce, da brivido, nulla da dire: conosciamo le doti vocali di Annalisa, e dal punto di vista canoro ci aspettiamo il massimo. Ma l’imitazione e la mimica facciale è stata perfetta. C’è da ricordare che la Minetti non vede. Standing ovation per lei. De Sica: “Sei una forza della natura!”. A Tale e Quale Show 2017 non può mancare il tormentone estivo che tutti abbiamo cantato e ricantato: Despacito. Ad imitare Luis Fonsi è Federico Angelucci, che fa ballare tutto il pubblico, sia quello in sala che quello a casa. Edy Angelillo imita Antonella Ruggero, e propone una riuscitissima Vacanze romane. Positivo il parere della giuria. Piero Mazzocchetti deve imitare Al Bano. L’imitazione non è delle più semplici, ma Piero riesce nell’obiettivo. È il momento di Platinette, che imita Sylvester. Platinette si esibisce cantando e ballando e, nonostante una caduta, riceve gli applausi di pubblico e giuria. Benedetta Mazza, una delle professoresse di Carlo Conti dell’Eredità, deve imitare Irene Grandi, e canta La mia ragazza sempre. L’ultima concorrente in gara è Valeria Altobelli, che imita Marina Rei in una delle canzoni cult della fine degli anni Novanta: Primavera.

Tale e Quale Show 2017, vince la prima puntata Annalisa Minetti!

Annalisa Minetti ha vinto la prima puntata di Tale e Quale Show 2017. La sua imitazione di Celine Dion ha fatto venire i brividi ai giurati, ai concorrenti, al pubblico in sala e a quello da casa, e sono stati tutti concordi sulla classifica. L’imitazione proposta da Annalisa è stata posizionata prima in classifica da tutti e tre i giurati ma non solo: anche molti compagni d’avventura le hanno attribuito i cinque punti, facendola volare in classifica al primo posto con ben 68 punti!