Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le ultime news al 24 settembre 2017: la difficile situazione nel carcere di Monza. La direttrice della Casa circondariale di Monza lancia un allarme dopo due casi di suicidio avvenuto nel carcere: nella struttura non sono pochi i casi di disagi psichici, anzi, riguardano almeno la metà dei detenuti. Oltre i due casi di suicidio, altri detenuti hanno perso la vita a Monza: uno per infarto e due per abuso di inalazioni di gas proveniente dalle bombolette in dotazione ai detenuti per cuocere gli alimenti. La direttrice ha spiegato che “In questi anni il profilo dei detenuti a Monza è cambiato. Il 50% dei ristretti attualmente è tossicodipendente e affetto da disagio psichico se non da una vera e propria patologia psichiatrica. In questo istituto, inoltre, è presente un dipartimento di salute mentale a cui vengono assegnati detenuti provenienti anche da altre carceri. Tutti questi elementi concorrono a rendere il lavoro all’interno del carcere estremamente complesso”. La direttrice ha poi lodato il lavoro degli agenti di polizia penitenziaria, che devono fare i conti ogni giorno con difficili realtà e con un grande sovraffollamento della popolazione carceraria (la struttura ospita 640 detenuti ma la capienza effettiva è di 403 posti). Grazie agli agenti di polizia penitenziaria sono stati sventati alcuni tentativi di suicidio, tra cui uno appena una settimana fa, quando un collaboratore di giustizia ha tentato di impiccarsi.

Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le ultime news al 24 settembre 2017: i Radicali in visita a Poggioreale.

I Radicali nei giorni scorsi sono stati a Poggioreale per raccogliere le firme per la proposta di legge sulla separazione delle carriere in magistratura e di quella tendente a regolamentare i flussi migratori in Italia. Alla raccolta firme ha partecipato anche una delegazione di penalisti napoletani. Giovedì 28, invece, i Radicali saranno a Secondigliano per la raccolta firme.