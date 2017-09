Che tempo che fa, anticipazioni di stasera domenica 24 settembre 2017: ospiti Gabbani, Arisa, Beppe Fiorello

Che tempo che fa, anticipazioni della nuova edizione in onda da stasera domenica 24 settembre 2017 su Rai1. Che Tempo Che Fa approda su Rai1. Dopo 14 edizioni di successo su Rai 3, il programma di Fabio Fazio, che in questi anni si è affermato come un cult della televisione italiana, riconosciuto anche a livello internazionale, crocevia di grandi nomi – circa 2.500 le personalità ospitate, fino a oggi, dello star system, della cultura, dello sport e della scienza, provenienti dall’Italia e dal mondo, debutta sulla rete ammiraglia Rai domenica 24 settembre, alle 20.35, con un appuntamento lungo tutta la prima serata.

Ospiti ed appuntamenti fissi di Che tempo che fa.

Protagoniste del programma, come sempre, le “parole”. Tornano, infatti, le interviste one to one di Fabio Fazio ai grandi ospiti, nazionali e internazionali, tanto apprezzate dal pubblico. Tornano anche Luciana Littizzetto, con i suoi interventi diventati un appuntamento fisso per moltissimi, e Filippa Lagerback. Torneranno le immancabili esibizioni musicali dal vivo e il talk al tavolo a ritmo di una jam session.

Anticipazioni ed ospiti della puntata di stasera domenica 24 settembre 2017.

Ospiti della puntata saranno: Ennio Morricone, Beppe Fiorello, Pierfrancesco Savino, Takagi&Ketra ft., Lorenzo Fragola, Arisa. Ospiti al tavolo: Elio Germano, Miriam Leone, Gregorio Paltrinieri, Francesco Gabbani, Alice Rachele Arlanch (Miss Italia 2017). Ospiti fissi al tavolo: Orietta Berti, Nino Frassica, Gigi Marzullo, Vincenzo Salemme e Fabio Volo.

Che Fuori Tempo Che Fa in onda su Rai1 lunedì 25 settembre 2017.

Che Fuori Tempo Che Fa andrà in onda, sempre su Rai1, ma in seconda serata da lunedì 25 settembre, alle 23.30, sperimentando una nuova formula con il tavolo alla francese più ristretto. Ospiti fissi di questo nuovo appuntamento del lunedì con Fabio Fazio: Fabio De Luigi e Antonio Cabrini.

Che Tempo Che Fa e Che Fuori Tempo Che Fa sono realizzati da Rai1 in collaborazione con l’OFFicina e vanno in onda dagli studi del Centro di Produzione Rai di Milano con la regia di Cristian Biondani e scenografia di Marco Calzavara. Che Tempo Che Fa e Che fuori tempo che fa sono scritti da: Gianluca Brullo, Claudia Carusi, Fabio Fazio, Arnaldo Greco, Piero Guerrera, Veronica Oliva, con la consulenza di Antonio Bergero e Giacomo Papi. Produttori esecutivi Rai Maria Cristina Apollonio e Luisa Pistacchio, Produttore esecutivo L’OFFicina Edoardo Fantini.