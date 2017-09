Durante lo show delle Frecce Tricolori a Terracina, un velivolo Eurofighter è precipitato. Non si hanno notizie delle condizioni del pilota al momento. La notizia è immediatamente rimbalzata su Twitter, dove i testimoni dell’incidente parlano di violentissimo impatto in acqua. La manifestazione è stata annullata naturalmente.

Il caccia militare, del reparto sperimentale, era impegnato in una esibizione quando è improvvisamente collassato in mare. L’esibizione del dell’Eurofighter avrebbe dovuto precedere quella delle Frecce Tricolori: molte le persone presenti, che hanno assistito sbigottite alla scena. Secondo le prime informazioni non si sarebbe lanciato con il paracadute, abbandonando il velivolo, il pilota del caccia precipitato in mare.

Il video dei presenti alla manifestazione.

Un altro video dei presenti alla manifestazione.