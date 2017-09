Grande Fratello Vip 2017, le news ed il daytime ad oggi 24 settembre 2017

Grande Fratello Vip 2017, le news ed il daytime di oggi 24 settembre 2017: le confessioni di Gianluca Impastato. Grande Fratello Vip 2017, Al Grande Fratello Vip i concorrenti hanno fatto le ore piccole: nella Casa i privilegiati si sono lasciati andare ad una notte di chiacchierate, confidenze e confessioni. In giardino, Gianluca ha confessato di essere stato sposato tre anni e mezzo con una donna con cui stava insieme da 10 anni, suscitando l’incredulità degli altri Vip del Grande Fratello. Gianluca ha ammesso di non aver mai amato la moglie: l’affetto era tanto, ma non c’era amore. E quando è arrivato l’amore con un’altra persona, è stato travolgente, e lì Gianluca, spiega agli amici del Grande Fratello Vip, ha capito di non aver mai amato la moglie. Al Grande Fratello Vip Gianluca ha spiegato la differenza tra l’essere innamorato e vivere una situazione rassicurante. “Lì per lì pensavi di amarla?”, chiede Giulia. “Sì perché non sapevo cosa fosse l’amore, poi quando ti arriva è come un uragano, quando arriva è violentissimo, puoi mettere su tutti gli argini che vuoi, ma quando arriva rade al suolo ogni tua barriera“.

La domenica mattina dei Vip: le news ed il daytime di oggi 24 settembre del Grande Fratello Vip 2017.

I Vip del Grande Fratello trascorrono con calma e serenità la domenica mattina, anche se il pensiero non può non andare alla puntata serale di domani, dove verrà decretato un eliminato e dove ci saranno nuovi nominati. Alcuni concorrenti della casa del Grande Fratello Vip si sono alzati tardi stamattina, mentre altri si sono alzati di buon’ora e hanno iniziato a fare fitness. Daniele e Gianluca, dopo la notte di confidenze, continuano a chiacchierare.

Cecilia racconta di aver imparato ad esprimersi bene in italiano grazie alle serate di cui è stata ospite, e poi ha spiegato che sa fare un po' tutto ma non canta. Ha confessato, inoltre, di preferire il contatto con la gente alla tv.