Grande Fratello Vip 2017, ultime news: le rivelazioni inedite di Carmen di Pietro sul possibile vincitore!

Grande Fratello Vip 2017: le rivelazioni di Carmen Di Pietro sulla possibile vittoria. Poco prima di entrare nella casa del ‘Grande Fratello Vip 2017‘, Carmen Di Pietro aveva detto di essere sicura di poter vincere il reality. In un’intervista rilasciata al settimanale ‘Nuovo‘ a poche ore dall’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 2017 aveva fatto sapere: “Mi vedo già vincitrice: sono sicura che con la spontaneità riuscirò a conquistare l’affetto del pubblico“.”Forse la mia indole vulcanica darà fastidio a qualcuno ma io sarò me stessa. Certo, dovrò fare i conti con la claustrofobia di cui soffro. E se di notte sento un rumore improvviso mi spavento molto”, aveva continuato la showgirl.

Le rivelazioni inedite Carmen di Pietro prima dell’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 2017!

Poi parlando della vita che avrebbe fatto nella casa Grande Fratello Vip 2017 aveva previsto: “Non credo che sarà molto diversa dalla vita che faccio a casa mia: laverò i piatti e pulirò i pavimenti magari cantando O’ Sole mio. Mi terrò in forma grazie ai lavori domestici visto che non potrò fare esercizi in palestra. E poi ci tengo a mostrare al pubblico la vera Carmen. Non solo quella che appare sempre in televisione, ma una donna con e le stesse insicurezze e i desideri di tutte le altre”. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità del Grande Fratello Vip 2017.