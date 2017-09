Linea Verde, anticipazioni di oggi domenica 24 settembre 2017: alla scoperta del Trentino con Daniella Ferolla e Patrizio Roversi. Da 2000 a 200 metri d’altitudine. Domenica 24 settembre alle 12.20 su Rai1, Linea Verde andrà alla scoperta dell’agricoltura del Trentino, dall’alpeggio in malga, al vino prodotto nel fondovalle. Con un occhio ai giovani: dopo decenni di costante abbandono, arrivano segnali di un’inversione di tendenza. Molti ragazzi tornano (o vogliono tornare) alla terra. Il viaggio di Linea Verde inizierà sui pascoli, dove Daniela Ferolla incontrerà le vacche Highlander, originarie della Scozia, che si stanno diffondendo rapidamente sulle Alpi.

Patrizio Roversi parteciperà invece a una “desmontegada”, un evento che celebra il ritorno a valle delle vacche che lasciano l’alpeggio, come ogni anno a fine estate. Incontrerà poi un giovane studente di appena 16 anni ma con le idee chiare: il suo futuro è in montagna, ad allevare bestiame. Il viaggio continuerà verso valle con le mele della Val di Non, la cui produzione è stata pesantemente danneggiata da grandine e gelate, e con il “gioiello” del Trentino, il vino marzemino tanto caro anche a Mozart. Infine, come di consueto, verrà proposta una panoramica sui prodotti trentini, dai formaggi al pesce d’acqua dolce, garantiti dal marchio di qualità.