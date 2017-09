Mezzogiorno in Famiglia: anticipazioni, oroscopo e la classifica di Paolo Fox di oggi, 24 settembre 2017

Mezzogiorno in Famiglia, le anticipazioni di oggi 24 settembre 2017. Torna in tv “Mezzogiorno in famiglia“, il programma di Rai2 che racconta i piccoli e grandi Comuni d’Italia, in una dimensione di condivisione, divertimento e valorizzazione del nostro Paese. Un format consolidato che fonde con successo la scoperta del territorio, i giochi, la musica e lo spettacolo. Dal 23 settembre, il sabato e la domenica alle 11.00, andrà in onda la nuova edizione che, con la regia di Michele Guardì, sarà condotta da Massimiliano Ossini, Adriana Volpe e Sergio Friscia.

Mezzogiorno in Famiglia, le anticipazioni di oggi 24 settembre 2017: spazio a Paolo Fox e Gianni Mazza.

Paolo Fox, nella puntata di oggi domenica 24 settembre 2017, proporrà la classifica dell’oroscopo, mentre gli spazi musicali saranno affidati al Maestro Gianni Mazza, affiancato dalle DJ Jas e Jay. Ogni fine settimana saranno presenti in studio due paesi d’Italia che si sfideranno nella consueta “Gara dei Comuni”. Le due delegazioni, capitanate ognuna da un “Vip” del mondo dello spettacolo, si cimenteranno con giochi di abilità e/o di cultura generale. Nel primo weekend saranno in gara i comuni di Giardini Naxos e Albenga, capitanati rispettivamente da Costantino Vitagliano e Matilde Brandi. Le inviate Elena Ballerini e Claudia Andreatti, in collegamento dalle piazze principali dei paesi sfidanti, racconteranno storia, tradizioni e bellezze della provincia italiana. Premio di fine stagione per il comune vincitore sarà anche per questa edizione uno scuolabus giallo fiammante.

Mezzogiorno in Famiglia, le anticipazioni di oggi 24 settembre 2017: spazio ai telespettatori da casa.

I telespettatori da casa potranno invece partecipare ai giochi telefonici aggiudicandosi premi in gettoni d’oro, e potranno altresì interagire col televoto sulle prove musicali. Per partecipare ai giochi da casa i telespettatori dovranno prenotarsi all’inizio della puntata chiamando il numero telefonico 894.433.“Mezzogiorno in famiglia” è un programma di Michele Guardì, Anna Maria Flora, Tonino Quinti, Ivo Pagliarulo e Vincenzo Arnone.