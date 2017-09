Motogp, circuto di Aragon: vince Marquez, quinto posto per un sorprendente Valentino Rossi

MotoGp, circuito di Aragon: la gioia di Valentino Rossi. Si è conclusa la gara di MotoGp sul circuto di Aragon, che ha visto trionfare Marc Marquez, che ora ha 16 punti di vantaggio su Dovizioso. Dopo la gara di oggi trionfa anche Valentino Rossi, infatti il suo quinto posto vale come una prima posizione: soltanto poco più di 20 giorni fa il pilota ebbe un incidente che gli provocò la frattura di tibia e perone. Valentino ha avuto tanta forza di volontà e tanto coraggio, ed è tornato in pista con un tempo di recupero eccezionale. Nelle qualifiche di ieri, Valentino Rossi si è qualificato terzo. Al termine delle qualifiche, Rossi ha dichiarato: “Sono molto contento perché non sapevo bene che cosa aspettarmi. Sono stato fortunato perché la gamba migliora di giorno in giorno. Ho cercato di allenarmi sempre al massimo, avevamo studiato una buona strategia. E’ già bellissimo così, figuriamoci in gara, dato che la gamba non fa tanto male. Ringrazio i medici e tutte le persone che stanno lavorando con me”.

MotoGp, circuito di Aragon: vince Marquez.