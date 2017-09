Serie A, risultati partite di oggi domenica 24 settembre 2017 e anticipi di ieri

Serie A, anticipi di ieri sabato 23 settembre 2017. La Roma nella partita di ieri contro l’Udinese ha conquistato la vittoria per 3-1. Già nei primi 45 minuti la Roma si accaparra il risultato. All’11’ Nainggolan vince un rimpallo al limite dell’area e serve Dzeko che di sinistro batte Bizzarri. Il raddoppio è di El Shaarawy al 30′ su assist di Dzeko, che segnerà anche il 3-0 al 45′ approfittando di un errore in retropassaggio di Larsen. All’89’ Perotti spedisce sul palo un calcio di rigore concesso per fallo di Angella sullo stesso argentino e sull’azione successiva Larsen lanciato sul filo del fuorigioco segna il 3-1.

“Quello che mi interessava oggi oltre alla vittoria era la prestazione e devo dire che ho visto una grande manovra da parte della squadra: abbiamo fatto delle ottime giocate, peccato per il gol subito. Sono molto soddisfatto per la crescita della squadra”: così ai microfoni di Premium Sport l’allenatore della Roma Eusebio Di Francesco commenta il successo contro l’Udinese.

Serie A, anticipi di ieri: SPAL-Napoli.

Sesta vittoria e 18 punti per il Napoli, che passa 3-2 a Ferrara in casa della Spal, con i goal di Schiattarella 13′, Insigne 14′, Callejon 72′, Viviani 78′, Ghoulam 83′. Padroni di casa avanti al 13′ con un rasoterra dal limite dell’area di Schiattarella. Immediata la risposta del Napoli che pareggia dopo un minuto con Insigne. Il Napoli passa in vantaggio al 72′ con un colpo di testa di Callejon. Poi Gomis dice di no a Milik e Mertens prima del 2-2 realizzato al 78′ su punizione da Viviani. La squadra di Sarri non ci sta e torna in vantaggio all’83’ con Ghoulam.

Serie A, anticipi di campionato sesta giornata. Juventus-Torino.

Primo tempo grandioso degli uomini di Allegri che prima a passano in vantaggio grazie al 9/o gol stagionale di Dybala. Arriva il raddoppio di Pjanic al 40′, il tris firmato da Alex Sandro al 12′ st ed il quarto goal al 91′ di Dybala. “Stiamo cominciando a correre un pochino, i ragazzi hanno fatto una bella partita, abbiamo giocato con grande velocità e con grande tecnica e poi in superiorità tecnica abbiamo gestito”, così Massimiliano Allegri al termine del match di ieri.

Serie A, le partite di oggi domenica 24 settembre 2017.

La prima partita della giornata di oggi del Campionato di Calcio di Serie A vedrà in campo alle 12.30 Sampdoria-Milan. Alle 15.00 in campo Cagliari-Chievo, Crotone-Benevento, Hellas Verona-Lazio, Inter-Genoa. Alle 18.00 Sassuolo-Bologna, mentre il posticipo delle 20.45 vedrà in campo Fiorentina e Atalanta.