Tagli capelli autunno/inverno 2017-2018: la gallery con i tagli più belli per stupire e conquistare!

I tagli di capelli più glamour per lautunno/inverno 2017-2018. Le ultime tendenze in tema di tagli di capelli autunno inverno 2017-2018 impongono chiome fluenti. Gli hairstyle e gli haircut dell’inverno richiedono leggerezza e movimento, caratteristica che diventa distintiva soprattutto dei tagli particolari per i tagli di capelli lunghi, sui quali diventano un must diventano le scalature, accennate sul ciuffo laterale come Olivia Wilde.

Moda capelli e tagli per l’autunno inverno 2017-2018: le ultime tendenze dell’hairstyle!

Per essere al passo con le ultime tendenze dei tagli di capelli sono necessari piccoli accorgimenti di stile: la riga in mezzo è un must have, come si è visto su molte passerelle. Molto gettonate le onde indicate per le donne che hanno una capigliatura un pò piatta e che vogliono volumizzarla con effetto naturale e senza eccessi. L’anno 2018 in tema di capelli accontenta tutte e detta le tendenze per quanto riguarda i tagli di capelli lunghi, i tagli di capelli medi e i tagli di capelli corti.

Tagli capelli medi autunno inverno 2017-2018: perchè scegliere un taglio medio.

Per quanto riguarda i tagli di capelli medi il protagonisti saranno i bob, in particolare di grande tendenza saranno i wob con onde. ed i bob asimmetrici e sbarazzini. I tagli di capelli medi saranno un must, come anticipato anche dalle sfilate, che hanno presentato tagli di capelli medi e medio-lunghi portabili, sfilzati, con scalature, asimmetrie ed accompagnati da frange e ciuffi.

Tagli di capelli corti autunno/inverno 2017-2018: i cortissimi saranno ancora un must di stagione!

Per l’autunno inverno 2017-2018 anche i tagli di capelli corti e cortissimi saranno sempre protagonisti, come nell’estate appena trascorsa: dallo stile boyish, ai pixie cut femminili e chic, ai tagli di capelli corti di stagione giocano con la frangia e le sfumature di colore, ai tagli rasati di grande tendenza, molto amati dalle stars, per ottenere un look originale, che non passa assolutamente inosservato.

