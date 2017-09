Uomini e Donne, le ultime news: due di picche per la Galgani. Gianfranco addirittura la odia

Uomini e Donne: le ultime news del trono over. È da poco iniziata una nuova edizione di Uomini e Donne. Largo spazio al trono classico, al trono gay e al trono over e proprio in merito a quest’ultimo la protagonista indiscussa resta Gemma Galgani. Alla fine della scorsa stagione di Uomini e Donne, la Galgani ha iniziato ad avvicinarsi sempre di più al cavaliere Marco Firpo con cui ha trascorso insieme l’estate. A causa di incompatibilità caratteriali, però, la storia finisce a metà luglio. La Galgani e Firpo annunciano la loro rottura soltanto durante la prima registrazione di Uomini e Donne ed entrambi appaiono visibilmente provati e commossi nel raccontare la vicenda. Durante la seconda puntata, però, Gemma stupisce tutti, perchè il cavaliere Gianfranco si presenta in studio dicendo che tra lui e torinese ci sono stati dei baci. L’opinionista Tina Cipollari si scatena, dicendo che fino ad una settimana prima Gemma piangeva per Marco e invece adesso ha già baciato un altro.

Uomini e Donne, le ultime news: un due di picche per la Galgani.

Ma le cose sono destinate a cambiare. Gianfranco che va a Torino per Gemma dove, durante una cena, la Galgani ha per lui un regalino e i due si baciano. Gianfranco in studio chiarisce che il bacio dato a Gemma era come quello dato ad un bambino ferito e dunque l’uomo inizia a tirarsi indietro. Quando la Galgani entra in studio, Gianfranco gli restituisce la statuina di un passerotto che la donna gli aveva regalato, dicendo che la odiava ma che aveva paura a dirlo. La dama di Uomini e Donne rimprovera subito il cavaliere, dicendo che non è stato sincero con lei e che fin da subito doveva rivelargli le sue sensazioni.