Detto Fatto, il look di Serena Rossi ed i tutorial di oggi, 25 settembre 2017

Detto Fatto, il look di Serena Rossi oggi, 25 settembre 2017. Serena Rossi dà il via alla terza settimana della nuova stagione di Detto Fatto, la simpatica trasmissione che come tutti i giorni dal lunedì al venerdì ci tiene compagnia dalle ore 14. Serena Rossi per la puntata di oggi ha scelto un grazioso look casual chic, e ha indossato una tuta verde scuro con profonda scollatura. Per quanto riguarda i capelli, la bella conduttrice ha optato ancora una volta per un raffinato raccolto.

Detto Fatto, i tutorial di oggi, 25 settembre 2017: cucina, make up, giardinaggio, moda.

Durante la puntata di Detto Fatto di oggi, lunedì 25 settembre 2017, sono stati proposti tanti tutorial interessanti. Lo chef siciliano Fabio Potenzano prepara gli involtini di pesce spada, delizia tipica della zona dello Stretto di Messina, ripieni di melanzane, pomodori, mozzarella, olive. A Detto Fatto Giulia Vaiana ci mostra come realizzare una rivisitazione dei dorayaki, tipici dolci del Sol Levante. Fabiano Oldani ci svela invece alcuni segreti per la cura delle piante e per capire come rendere più “green” e graziose le nostre case. Ospite in studio l’attrice e cantante Giulia Luzi che si fa truccare dal make-up designer Paolo Guatelli. Gianni Molaro che trasforma un abito da sposa del 1980 in un vestito da favola moderna.