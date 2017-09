Grande Fratello Vip 2017: le ultime news e anticipazioni della puntata di stasera, 25 settembre 2017

Grande Fratello vip 2017, le ultime news: ecco le anticipazioni sulla terza puntata della seconda edizione del reality show con vip di Canale 5, in onda lunedì 25 settembre 2017. Tutto pronto per la messa in onda di stasera 25 settembre 2017 per una nuova puntata del Grande Fratello Vip 2017, alle 21.20 su Canale 5. Grande novità di questa edizione del Grande Fratello Vip 2017 con la presenza in studio delle tre voci più famose della televisione italiana: quelle della Gialappa’s Band. Giorgio Gherarducci, Marco Santin e Carlo Taranto sono pronti a intervenire, nel corso della diretta, commentando in modo tagliente e irriverente quanto sta succedendo in Studio e nella Casa del Grande Fratello Vip 2017.

Grande Fratello Vip 2017: chi sarà l’eliminato?

Due concorrenti in nomination: da un lato c’è Serena Grandi per il team capitanato da Cristiano Malgioglio, dall’altro c’è Lorenzo Flaherty per il team capitanato da Simona Izzo. In queste ore sul web ci sono un bel po’ di sondaggi e pronostici su quello che succederà in onda in diretta stasera durante la terza puntata del Grande Fratello Vip 2017. Colei che sembra essere maggiormente a rischio in questo momento è proprio Serena Grandi, che nel corso degli ultimi giorni ha avito dei momenti di debolezza all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2017, complice anche la distanza dai suoi affetti più cari, si è un po’ isolata dal resto del gruppo e ha trascorso diverso tempo da sola. Anche di sera è raro vedere Serena Grandi assieme agli altri inquilini del Grande Fratello Vip 2017: di solito, infatti, preferisce andare a letto molto presto. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità del Grande Fratello Vip 2017.