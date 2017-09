Grande Fratello vip 2017, le ultime news: le frequenti liti in casa. Nella casa del Grande Fratello Vip 2017 le liti sono ormai all’ordine del giorno. Protagonisti di quest’ennesimo scontro nella casa del Grande Fratello Vip 2017 sono Cristiano Malgioglio e Jeremia Rodriguez. Pare che Malgioglio non nutra molta simpatia nei confronti di Jeremias. Secondo lui il fratello di Belen non ha il diritto di mancare di rispetto ai coinquilini facendo pernacchie e cose simili. Il paroliere della casa del Grande Fratello Vip 2017 lo accusa perfino di avergli dato del bugiardo, ecco le sue parole: “Mi ha dato del bugiardo. Lui non è nessuno e deve stare nella casa del Grande Fratello Vip. Come si permette di farmi i versi alle spalle? Chi si crede di essere?”. Il clima di tensione sale nella casa del Grande Fratello Vip 2017.

Grande Fratello Vip 2017, le ultime news: lo sfogo di Cristiano Malgioglio.

Cristiano, inoltre, non riesce proprio a dormire nella Casa del Grande Fratello Vip 2017 e si è sfogato con Carmen Di Pietro dicendo che secondo lui è intollerabile che i suoi coinquilini si mettano a parlare mentre sono a letto: “Io stamattina mi sono messo a gridare lo sai? Certo che ho urlato e mi hanno chiesto scusa. Non solo parlano fino a tardi, fino all’alba, poi si buttano nel letto e cominciano a parlare. A un certo punto io mi sono messo a urlare. Non so se fossero le due, le tre o le quattro. Mi sono messo a urlare, sai che vuol dire urlare? Mi dispiace che ho svegliato gli altri. Stamattina avevano tutti la coda in mezzo alle gambe”. La bella Carmen Di Pietro, altra concorrente del Grande Fratello Vip 2017 lo invita ad avere più autocontrollo: “Sì autocontrollo, però quando non dormi ti scoppia la testa. Io ho bisogno di riposare, anche solo per due ore. Già parli fino all’alba, hai bisogno di parlare anche a letto? Io se non dormo vado in crisi”. Come proseguirà la settimana nella casa del Grande Fratello Vip 2017? Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità del Grande Fratello Vip 2017.