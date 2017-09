I Fatti Vostri, le rubriche, i video e l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 25 settembre 2017

I Fatti Vostri, le rubriche di oggi. Anche oggi lunedì 25 settembre 2017 alle 11.00 su Rai2 è andata in onda una nuova puntata de I Fatti Vostri, condotto da Giancarlo Magalli, con la bellissima Laura Forgia, volto noto della tv, ereditiera di Rai1 per cinque anni nel programma di successo L’Eredità. Tanti i fatti di cronaca e attualità affrontati durante la giornata odierna. Dall’edicola, ogni settimana, un’importante firma del giornalismo commenterà le notizie del giorno.Voce e spazio ai cittadini, che potranno fare appelli, richieste e ringraziamenti, saranno possibili affacciandosi a un balcone della “piazza”.

La piazza, rinnovata nella scenografia, ospiterà un coloratissimo Centro Commerciale e i telespettatori da casa saranno coinvolti nel divertente “Gioco degli scontrini” che metterà in palio numerosi premi. Il gioco si svilupperà in tre manche, fino al gran finale per “l’apertura della cassaforte” negli ultimi minuti di ogni puntata.

I Fatti Vostri, le rubriche e l’oroscopo di Paolo Fox di oggi 25 settembre 2017.

Aggiornamenti sulla situazione meteorologica a cura del Colonnello Massimo Morico, lo spazio musicale è affidato a Giò di Tonno, mentre è mancato, come di consueto, l’appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. Due stelle oggi lunedì 25 settembre 2017 due stelle vengono assegnate al segno dei Gemelli. Stessa posizione in zona bassa per il segno del Cancro e dei Pesci. Tre stelle per il segno dell’ Ariete, per il Toro, il Leone e del Sagittario. Quattro stelle per la Bilancia, per lo Scorpione, per l’Acquario. Cinque stelle per la Vergine e per il Capricorno!

I Fatti Vostri, le rubrica curate da Umberto Broccoli.

Tra le novità di quest’anno, le incursioni nella storia del costume italiano, presente e passato, del Professor Umberto Broccoli, che nella puntata di venerdì 22 settembre 2017 ha dedicato uno dei suoi racconti al duo comico formato da Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, riproponendo uno degli degli sketch più famosi, quello de “la bilancia”.