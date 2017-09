Il Segreto, la trama e le anticipazioni del 25 settembre 2017: la confessione di Francisca. Oggi, lunedì 25 settembre 2017, Il Segreto torna a farci compagnia dopo la consueta pausa della domenica. Diamo uno sguardo alle anticipazioni ufficiali. Oggi Emilia uscirà finalmente dal carcere: sua figlia Maria ha fatto confessare a Saveriano l’omicidio di Sol, ed Emilia spiega, agli abitanti di Puente Viejo, di essersi affossata la colpa dell’assassinio per proteggere la sua famiglia. Maria, una volta uscita la madre dal carcere, preferisce tornare a Cuba dalla sua famiglia.

Le anticipazioni della soap Il Segreto rivelano inoltre che Raimundo prende un’importante decisione: vuole dimettersi dal ruolo di intendente. Il padre di Emilia ha scoperto gli intrighi che Francisca tremava ale sue spalle, ed è talmente arrabbiato che pensa di non riuscire a perdonare la donna. Tuttavia, Francisca ammette le sue colpe e gli chiede perdono. Per il momento Raimundo non se la sente di perdonare la donna ma, secondo le anticipazioni de Il Segreto, nelle prossime puntate vedremo come i due decideranno di lasciarsi andare a quel sentimento che li lega da tempo. Francisca però, non sa cosa le aspetta: sta per tornare Cristobal…

Ismael attacca nuovamente Matias: le anticipazioni della soap Il Segreto di oggi, 25 settembre 2017.

Questo, per i Dos Casas, non è un periodo positivo: le anticipazioni de Il Segreto rivelano che anche sul giornale c’è un articolo che parla dei sali da bagno da loro prodotti. L’articolo rivela che i sali sono stati contaminati da soda caustica. Ismael mette in giro la voce che il respousabile di tutti ciò è Matias… Ismael, però, confesserà a Beatriz si avere intenzione di lasciare il paese… Sarà un altro tassello del suo piano?