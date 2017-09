Il Segreto, la trama e le anticipazioni del 26 settembre 2017: il ritorno di Cristobal. Oggi, martedì 26 settembre 2017, andrà in onda una nuova puntata della soap spagnola Il Segreto. Scopriamo quali sono le anticipazioni ufficiali della puntata odierna. Lucas ha perso l’amata Sol, ed ora più che mai sente il bisogno di cambiare vita. Decide e annuncia, infatti, di lasciare Puente Viejo per ricominciare a vivere altrove. Lucas comunica la sua decisione agli amici, e la scena è molto toccante. Secondo le anticipazioni de Il Segreto, la commovente scena viene però interrotta da Crostobal, che fa ritorno nella cittadina spagnola, seminando nuovamente paura tra gli abitanti: cosa vorrà l’ex intendente?

Anche Raimundo e Francisca sono in allarme. Nella puntata odierna de Il Segreto, i due hanno appena superato le incomprensioni dovute ai comportamenti di Francisca e stavano assaporando la felicità di coppia, ma l’arrivo di Cristobal li fa tremare: i due hanno paura che l’ex intendente possa vendicarsi contro Francisca.

Il Segreto, la trama e le anticipazioni del 26 settembre 2017: chi è il padre del bambino di Camila?

Secondo le anticipazioni ufficiali della soap Il Segreto, dai Dos Casas l’atmosfera non è delle migliori: Hernando nutre dei dubbi circa la paternità del bimbo che Camila porta in grembo, e decide di parlare alla moglie. Camila confessa di non sapere se il bambino è di Hernando o di Nestor… Rogelia, intanto, sembra essere giunta alla verità che riguarda Ismael e prova ad avvisare Hernando, ma non ci riesce. Le anticipazioni de Il Segreto rivelano che Carmelo è molto scosso dall’arrivo dell’ex intendente: teme che Cristobal possa fare del male ad Adela.