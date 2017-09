Il Segreto, le anticipazioni e le trame della settimana dal 25 al 30 settembre 2017: la scarcerazione di Emilia. Oggi ha inizio un’altra settimana che trascorreremo in compagnia della soap spagnola Il Segreto: questa settimana, le anticipazioni ufficiali rivelano importanti e, purtroppo tragici, avvenimenti, e tra questi vi è in primo piano la morte di Rogelia. Ma andiamo con ordine e vediamo alcune situazioni cui assisteremo in questa settimana. Nei giorni scorsi abbiamo assistito all’arrivo di Maria, tornata a Puente Viejo per aiutare a far luce sulla verità riguardante la morte di Sol. Maria è riuscita a far confessare l’assassinio a Severiano, ed Emilia è risultata, così, innocente. Le anticipazioni ufficiali de Il Segreto rivelano che Emilia esce finalmente dal carcere, e Maria torna a Cuba dalla sua famiglia.

Il Segreto, le anticipazioni e le trame della settimana dal 25 al 30 settembre 2017: il ritorno di Cristobal.

Raimundo è felicissimo per la scarcerazione della figlia ma, secondo le anticipazioni ufficiali, scopre cosa stava tramando Francisca e corre a chiedere spiegazioni. La matrona de Il Segreto ammette le sue colpe, ma Raimundo è troppo arrabbiato per poterla perdonare subito. A Puente Viejo ritorna un personaggio che non abbiamo amato: si tratta di Cristobal. Secondo le anticipazioni ufficiali de Il Segreto, gli abitanti del paesino spagnolo sono spaventati dal ritorno di Cristobal e non riescono a capire cosa possa averlo riportato in quei luoghi dove aveva seminato tanto terrore. Francisca è molto preoccupata e chiede a Raimundo di starle vicino. Anche Carmelo è spaventato, e teme che Cristobal possa rivelare ad Adela chi ha ucciso suo marito…

Il Segreto, le anticipazioni e le trame della settimana dal 25 al 30 settembre 2017: la morte di Rogelia.

Dai Dos Casas, intanto, la situazione non è delle migliori. Secondo le anticipazioni della soap Il Segreto, Hernando ha dei dubbi sulla gravidanza di Camila, e decide di affrontare la questione con la moglie. Camilla confessa di non sapere con certezza chi è il padre del bambino: potrebbe essere Hernando, ma potrebbe essere anche Nestor. Hernando non reagisce bene alla notizia… Ismael, intanto, sostiene che è stato Matias ad aver informato la stampa sulla questione dei sali da bagno. Rogelia, intanto, continua ad indagare sul ragazzo, e si impossessa di una catenina con degli importanti ritagli di giornale. Ismael lo scopre, e spinge la governante dalla finestra: Rogelia muore.