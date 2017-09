Ilary Blasi, al via la terza puntata del Grande Fratello Vip 2017 stasera lunedì 25 settembre. Stasera Canale 5 trasmette in diretta la terza puntata del Grande Fratello Vip 2017. Stasera scopriremo quale sarà l’eliminato della terza puntata dell Grande Fratello Vip 2017. I nominati della prima settimana sono Serena Grandi e Lorenzo Flaherty. Chi uscirà dalla casa stasera, 25 settembre 2017?

Ilary Blasi, il look di stasera, 25 settembre 2017, al Grande Fratello Vip.

Ilary Blasi, affiancata da Alfonso Signorini, conduce anche questa seconda edizione del Grande Fratello Vip. Ilary Blasi nelle scorse due puntate ha proposto due eleganti outfit total black. Durante la prima puntata del Grande Fratello Vip 2017 ha scelto un abito lungo, nero con dei ritagli geometrici lungo il giro vita, mentre per la seconda puntata di ha scelto un completo pantalone con un top che lascia la schiena scollata. Anche stasera, 25 settembre 2017, per la terza puntata del Grande Fratello Vip, Ilary Blasi ha scelto un look total black. Si tratta di un completo pantalone impreziosito da una miriade di paillettes che illuminano il look..