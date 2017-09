La prova del Cuoco: le anticipazioni di oggi 25 settembre 2017. Si riapre oggi, 25 settembre 2017, la settimana con La prova del cuoco con tante e nuove ricette in tv con Antonella Clerici. Terza settimana per La prova del cuoco. Ormai la nuova formula de La prova del cuoco 2017 è chiara, l’anteprima è di Tinto che in esterna ci mostra i paesi d’Italia, Antonella Clerici dirige il round della prima gara dei cuochi e poi si passa alle ricette del giorno de La prova del cuoco. E tra un piatto e un altro c’è tempo per fare due chiacchiere e due risate con i vecchi protagonisti. Chi ci sarà nella puntata di oggi 25 settembre 2017 La prova del cuoco accanto alla storica conduttrice?

La prova del Cuoco: la millefoglie con melanzane e fichi di Ambra Romani.

Nella puntata de La prova del cuoco di venerdì 22 settembre 2017 abbiamo visto la ricetta di Ambra Romani che ha preparato la millefoglie con melanzane e fichi. Ecco la preparazione. In padella scaldiamo un filo di olio di oliva, aggiungiamo un rametto di rosmarino e lo spicchio di aglio in camicia. Affettiamo i fichi ottenendo dei cerchi di fichi e adagiamo in padella, scottiamo e saliamo. Ambra Romani prosegue la sua ricetta di oggi. Allo stesso affettiamo la melanzana lunga con tutta la buccia e friggiamo. La pasta fillo la tagliamo a losanghe e cuociamo in forno. Ammorbidiamo il taleggio con la panna, lasciamo in infusione lasciando un po’ della crosta, frulliamo e poi mettiamo in frigo 1 ora. Facciamo un pesto di basilico e menta con olio. Creiamo la millefoglie con la pasta fillo, i fichi, la crema di formaggio, le melanzane fritte e completiamo con il pesto. Appuntamento a tra poco con la nuova puntata de La prova del cuoco di oggi lunedì 25 settembre 2017.

La prova del Cuoco: il polpettone di fagiolini di oggi 25 settembre 2017.

La ricetta di oggi 25 settembre 2017 de La prova del Cuoco è il polpettone di fagiolini con salsa al gazpacho di Anna Moroni. Ecco la preparazione. Un chilo di patate schiacciate, con due uova intere, formaggio grattugiato con fagiolini tritati creeranno il composto che verrà adagiato in un tegame con l’aggiunta di sale e noce moscata. Adagiare poi sopra le uova soda tagliate e fettine. Per la salsa gazpacho si frulla insieme mandorle, zucchine e peperoni grigliati, un pomodoro, olio, menta e basilico, sale e pepe che sarà il letto per il nostro polpettone.

La prova del Cuoco: la sfida dei cuochi di oggi 25 settembre 2017.

Inizia la settimana con una nuova sfida dei cuochi nella puntata di oggi de La prova del Cuoco, 25 settembre 2017. Nuova puntata settimanale con La prove del Cuoco e nuovo giudice: Antonio Martino, Maestro Panificatore di Torrenova (Messina). Il menù del pomodoro prevede tagliolini con radicchio e caciotta e bistecca cotta e cruda. Il menù del peperone prevede risotto alla zucca con arancia e finocchietto e dentice su crema di patate e zafferano e funghi saltati. La penalità inflitta dal peperone sulla squadra del pomodoro è il divieto di utilizzare il sale.