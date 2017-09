Grande Fratello Vip 2017: Stasera, lunedì 25 settembre 2017 ci sarà una nuova puntata di Grande Fratello Vip 2017. Due concorrenti in nomination: da un lato c’è Serena Grandi per il team capitanato da Cristiano Malgioglio, dall’altro c’è Lorenzo Flaherty per il team capitanato da Simona Izzo. Chi uscirà dalla casa del Grande Fratello Vip 2017? Intanto gli Stazionati della casa del Grande Fratello Vip 2017 sono in attesa della puntata di questa sera. Cecilia e Luca la considerano come un momento bello e positivo della loro permanenza nella casa del Grande Fratello Vip 2017 e anche se Cecilia ammette di diventare molto ansiosa: “Forse è l’adrenalina”.

Grande Fratello Vip 2017: tutto pronto per la puntata di stasera 25 settembre 2017.

Anche nella Casa agiata del Grande Fratello Vip 2017 si continua con le preparazioni in vista della puntata di stasera. Giulia De Lellis si prende cura di Ignazio mentre Carmen Di Pietro è in versione sarta: è ora di qualche piccolo ritocco al vestito! In Stazione si parla dei propri cari e di chi potrebbe esserci in puntata: “Speriamo ci sia Francesco”, commenta Cecilia.