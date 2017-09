Tagli di capelli autunno-inverno 2017-2018: ecco tutte le ultime tendenze

Tagli di capelli inverno 2018: ecco le ultime tendenze. Quali saranno i tagli di capelli più di tendenza per l’inverno 2018? Per l’inizio della nuova stagione ogni donna vuole rivoluzionare il proprio taglio di capelli. Ecco la protagonista dei tagli di capelli per l’inverno 2018. La frangia sui tagli di capelli lunghi dovrà, adattarsi alla forma del viso. Se avete un viso tondo, eviterete frange troppo pesanti, ma opterete per una frangia sfilata all’altezza delle sopracciglia. Se avete la fronte bassa meglio scegliere una frangia lunga per creare l’illusione di una fronte più alta. Se avete capelli fini e volete più volume create una frangia lunga e sfilata. Protagonisti per la prossima stagione saranno i tagli di capelli a pixie, short bob e collarbone.

Tagli di capelli autunno 2017: protagonista il carrè.

Tagli di capelli cortissimi, alla base del mento o, al massimo, del collo: queste sono le tre lunghezze concesse dalla tendenza del momento se decidi di tagliare i capelli. Si tratta di tipi di tagli di capelli non nuovi ma che hanno vissuto momenti di gloria in stagioni più o meno recenti: il pixie (con la versione estrema “rasata”, il “classico bob che ormai è un evergreen e, il collarbone. Il carré, taglio il taglio di capelli pratico ed elegante, sarà un trend dell’autunno 2017. Lisci o con effetto spettinato, con frangia o senza, grintosi o chic.