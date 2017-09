Uomini e Donne, le ultime news: Francesco Monte è infuriato. Ecco perchè

Ecco le ultime news di Uomini e Donne: Francesco Monte infuriato. Francesco Monte è uno degli ex tronisti di Uomini e Donne. Dapprima lo ricordiamo come corteggiatore delle tronista Teresanna Pugliese, che non scelse lui e poi come tronista di Uomini e Donne dove tra le sue corteggiatrici si ripresenta Teresanna. Monte la sceglie ma la storia tra i due non ha un lieto fine. Il ragazzo di Uomini e Donne è adesso fidanzato da quattro anni con Cecilia Rodriguez, che attualmente sta partecipando alla seconda edizione del Grande Fratello Vip 2017. Il ragazzo nelle ultime ore è stato protagonista di uno spiacevole episodio. L’ex tronista di Uomini e Donne è sempre presente negli studi del Grande Fratello Vip 2017, per sostenere la sua fidanzata e ha espresso la sua antipatia per Giulia De Lellis, anche lei concorrente del Grande Fratello Vip 2017.

Uomini e Donne: Francesco Monte contro i fans di Giulia De Lellis e Andrea Damante.

Nella casa del Grande Fratello Vip 2017 la De Lellis ha anche dichiarato che Francesco insulta sui social lei e il suo fidanzato Andrea Damante senza alcun motivo. I seguaci di Giulia di Uomini e Donne sono molteplici e nel caso che i fratelli Rodriguez dovrebbero trovarsi in nomination, potrebbero sicuramente votare per l’eliminazione di questi ultimi. L’uomo poche ore fa si è impossessato del profilo Instagram di Cecilia, scrivendo che da venerdì è stato rubato il suo di profilo e di aiutarlo a segnalare la situazione. I fan dell’ex tronista di Uomini e Donne sono stati molto comprensivi , ma come al solito non sono mancati gli insulti degli hater, a cui Francesco Monte ha prontamente risposto così: “Certo che la gente non ha veramente nulla da fare. Questi saranno i fan bimbi m****** dei DamLellis o come cavolo si fanno chiamare loro. Non mi preoccupo delle foto, ma bensì che questa persona possa fare lo stupido con delle donne o uomini”.