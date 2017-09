Uomini e Donne, le ultime news: minacce di querela negli studi Mediaset

Uomini e Donne, le ultime news: ostilità e liti negli studi Mediaset. Si dà il via alla seconda settimana di una nuova edizione del programma di Uomini e Donne. Confermato sono il trono classico, il trono gay e il trono over. Anche se il programma di Uomini e Donne è iniziato da poco già ci sono i primi tumulti. In particolare nel trono over di Uomini e Donne aleggiano pericoli di querele. Al centro delle vicende c’è l’ostilità di vecchia data tra Graziella e Gemma Galgani, ostilità che va avanti dallo scorso anno. Il rapporto tra le due dame sembrava quasi essersi stabilizzato, ma evidentemente così non è stato, a giudicare da quello che è successo negli studi di Uomini e Donne. In particolare, tutto è iniziato a causa della rottura tra Gemma e Gianfranco. I due avevano intrapreso una relazione dopo che Gemma aveva chiuso con Marco Firpo; relazione che, in breve, è stata destinata a chiudersi, a causa del comportamento poco serio che ha avuto Gianfranco nei confronti di Gemma.

Uomini e Donne le ultime news: volano minacce di querela.

Nel momento del confronto negli studi di Uomini e Donne iniziano le discussioni tra Tina Cipollari, Graziella e Gemma Galgani a cui prende parte anche Manfredo, provando a difendere Gemma. A quel punto, Tina Cipollari ha intimato a tacere, dicendogli che, dopo quello che ha fatto a Graziella, è la persona meno adatta a parlare di “correttezza“. Manfredo era stato accusato proprio da Graziella di essere stato scortese nei suoi confronti; in particolare, la dama disse di aver ricevuto delle telefonate da parte sua, in cui l’uomo si abbandonava a commenti spinti. Telefonate moleste per cui Gemma si è sentita pesantemente umiliata e presa in giro. A quel punto, Manfredo, sentitosi ferito, ha minacciato di querelare non solo la signora Cipollari, ma chiunque altro, da quel momento, avrebbe osato diffamarlo.