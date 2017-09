Adriana Volpe torna a parlare di Giancarlo Magalli e Laura Forgia. Adriana Volpe torna a parlare di Magalli e Laura Forgia, il nuovo volto femminile de I Fatti Vostri! Ospite del programma radiofonico ‘Un giorno da pecora‘, Adriana Volpe è tornata a parlare della diatriba con Giancarlo Magalli che ha portato al suo allontanamento dal programma ‘I Fatti Vostri‘. Ricostruendo i fatti, la conduttrice trentina ha detto: “Se ricordo anche le parole che lui ha rilasciato nell’intervista in tempi non sospetti cioè a gennaio 2017, quindi prima che succedesse tutto quel che è successo, lui è riuscito a dire ‘In tv è più facile tra le donne trovare una qualità minore e purtroppo spesso lavorano non tanto perché brave ma perché belle e un po’ raccomandate”.

Adriana Volpe e la querelle con Giancarlo Magalli!

Parole inaccettabili che hanno avuto conseguenze legali. “Certo che l’ho querelato. Adesso la giustizia farà il suo corso, ma vorrei guardare avanti… siamo due professionisti”, ha spiegato Adriana.

Parlando invece del volto femminile che ha preso il suo posto accanto a Magalli, ovvero quello di Laura Forgia, la Volpe ha detto: “[…] Mi dispiace che non ha rubriche, non conduce […] diciamo che ormai il programma è condotto esclusivamente da Giancarlo e come hanno detto in un’intervista, Laura Forgia non avrà rubriche, deciderà Magalli quando farla intervenire“. Eppure lei qualche qualità al suo ‘rivale’ la riconosce. “E’ un grande autore e ha la battuta caustica pronta, che è sempre un valore aggiunto”, ha concluso.