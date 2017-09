Albano Carrisi e Loredana Lecciso, le news ad oggi 26 settembre 2017. Riesplode l'amore più forte di prima!

Albano Carrisi e Loredana Lecciso, le novità raccontate a Verissimo. Le ultime news tra Albano Carrisi e Loredana Lecciso vedono dei nuovi interessanti sviluppi nel loro rapporto. Negli ultimi tempi tra il cantante e la showgirl le cose vanno a gonfie vele, come ha spiegato lui ospite della trasmissione ‘Verissimo’. Raccontando a Silvia Toffanin della ritrovata serenità nel rapporto con la mamma di due dei suoi figli, Al Bano ha tessuto le lodi della compagna, definendola ‘saggia’ e ‘colta’.

Albano Carrisi e Loredana Lecciso: l’amore e la ritrovata armonia!

“Sto vivendo una fase eccezionale con Loredana. Lei è molto più saggia e colta di quello che gli altri possono pensare. Loredana è tornata ad essere quella che ho conosciuto all’inizio. Eravamo arrivati ad un passo dal dirci addio, ma onestamente né io né lei abbiamo avuto la forza di separarci per l’amore e la voglia di crescere i nostri figli”, ha detto.

Albano Carrisi e Romina Power, un nuovo rapporto!

Dopo anni di scontri sia sui giornali che in tribunale Carrisi è tornato in buoni rapporti anche con l’ex moglie Romina Power. Parlando di lei, però, Al Bano ha confessato che in passato la relazione con la collega lo ha portato ad avere pensieri molto negativi. “L’amore può finire, ma il rispetto no e noi abbiamo recuperato il nostro rapporto. Devo confessare che qualche volta ho avuto un brutto pensiero, ma poi mi sono detto che ero scemo”, ha rivelato.