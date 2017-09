Detto Fatto, il look di Serena Rossi ed i tutorial di oggi, 26 settembre 2017

Detto Fatto, il look di Serena Rossi di oggi, 26 settembre 2017. Serena Rossi torna puntuale alle ore 14 con un’altra puntata di Detto Fatto, la simpatica trasmissione di Rai 2 che ogni giorno propone tanti interessanti tutorial. Per la puntata di Detto Fatto di oggi, martedì 26 settembre 2017, Serena Rossi ha scelto di indossare un outfit grazioso e raffinato, che ne esalta la figura: si tratta di un abito con ampia gonna a ruota scura in tinta unita, e corpetto con velate trasparenze ed intriganti fantasie floreali.

Detto Fatto, i tutorial di oggi, 26 settembre 2017: moda, cucina, bon ton, capelli.

Nella puntata di Detto Fatto di oggi, 26 settembre 2017, la fashion blogger Irene Colzi ci ha parlato delle tendenze del momento. Irene parla del denim, capo evergreen che sta bene a tutte e può adattarsi a stili diversi. Elda Lanza torna con nuove lezioni di bon ton, e ci spiega alcune regole e suggerimenti da mettere in atto per la cerimonia del tè. Serena Rossi ha dato il benvenuto a Detto Fatto ad un nuovo tutor: il parrucchiere Davide Cichello, il mago della piastra, che realizzerà tre pieghe diverse con differenti tecniche di piastra. L’estetista cinica Cristina Fogazzi spiega come si può correre al riparo dalla pelle secca e dall’abbronzatura che vuole andare via.