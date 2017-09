Grande Fratello Vip 2017: aumenta la tensione, lo scontro tra Daniele e Ignazio

Grande Fratello Vip 2017: lo scontro tra Daniele e Ignazio. Ieri 25 settembre 2017 è stata trasmessa una nuova puntata del Grande Fratello Vip 2017, in onda su canale cinque. Purtroppo il morale a fine puntata nel gruppo dei Privilegiati nella casa del Grande Fratello Vip 2017 non è del tutto positivo. Dopo le Nomination infatti i ragazzi hanno discusso sulla scelta di Daniele Bossari di nominare Ignazio Moser. Quello che gli inquilini non sono riusciti a comprendere è il motivo che c’è alla base della scelta. Bossari in diretta ha infatti tirato fuori una confessione di Ignazio come motivazione: Moser aveva infatti confidato agli altri Vip del Grande Fratello Vip 2017 che aveva un’agenda sulla quale appuntava i nomi delle ex e i relativi voti delle loro presunte prestazioni. Per Bossari questo si traduce in una “mancanza di rispetto nei confronti delle donne”. Per Moser è stata una “pugnalata alle spalle”.

Grande Fratello Vip 2017: clima di tensione contro Daniele Bossari.

A prendere le sue difese anche Giulia De Lellis e Aida Yespica. Dopo la Nomination nella casa del Grande Fratello Vip 2017 Ignazio si confronta con Marco Predolin e gli altri ragazzi della Casa del Grande Fratello Vip 2017. I VIP si godono il clima post puntata, questa volta tutti insieme nella stessa Casa agiata del Grande Fratello Vip 2017. Ignazio trova subito in Jeremias un buon ascoltatore e si sfoga per quello che è successo con Daniele. Ignazio non è per niente tranquillo e piano piano anche Jeremias tira fuori tutto: “Non mi è piaciuto dal primo sguardo che mi ha dato” sempre riferendosi a Daniele. Il clima di tensione aumenta nelle Casa del Grande Fratello Vip 2017. Come vivrà Daniele Bossari la settimana essendo pure in nomination? Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità del Grande Fratello Vip 2017.