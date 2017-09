Grande Fratello Vip 2017, il daytime di oggi, 26 settembre 2017, dopo la terza puntata di ieri sera. Ieri sera è andata in onda su Canale 5 la terza puntata serale del Grande Fratello Vip 2017, che ha visto l’eliminazione di Serena Grandi e la nomination di Daniele Bossari e di Carmen Di Pietro. I Vip della Stazione hanno potuto nominare solo i concorrenti uomini, ed è stato nominato Daniele. Gli abitanti della Casa hanno potuto nominare solo le donne, ed è stata nominata Carmen.

Cristiano Malgioglio chiede di dormire in stazione: il daytime di oggi 26 settembre 2017 al Grande Fratello Vip 2017.

Per i Vip del Grande Fratello c’è una novità: dalla prima puntata il Grande Fratello ha deciso di dividere i Vip in due gruppi, ma stavolta dovranno vivere tutti insieme nella Casa. Per i Vip sarà l’inizio di una nuova avventura, e chissà come riusciranno ad integrarsi: Cristiano ha confessato a Giulia di aver chiesto al Grande Fratello Vip di poter dormire in Stazione.

Grande Fratello Vip 2017, il daytime di oggi, 26 settembre 2017: Giulia racconta…

Al Grande Fratello Vip, finalmente tutti insieme, i concorrenti trascorrono il primo giorno insieme, ed iniziano ad imparare a conoscersi. Giulia e Cecilia provano a fare conoscenza reciproca senza pregiudizi. Giulia, inoltre, racconta a Veronica come è nata la sua storia con Andrea Damante. La ragazza al Grande Fratello Vip 2017 parla dell'avventura a Uomini e Donne, programma in cui, inizialmente, non voleva nemmeno partecipare, ma appena ha visto Andrea ha capito che sarebbe stato un grande amore.