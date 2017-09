Grande Fratello Vip 2017, il racconto e le emozioni della terza puntata di ieri lunedì 25 settembre 2017

Grande Fratello Vip 2017, il racconto della puntata di ieri lunedì 25 settembre 2017. La terza puntata del “Grande Fratello Vip 2017” è stata ricca di colpi di scena. Nel nuovo appuntamento con il reality show condotto da Ilary Blasi e Alfonso Signorini su Canale 5 Serena Grandi è stata la seconda eliminata dopo il televoto. La puntata del Grande Fratello Vip 2017 di ieri lunedì 25 settembre 2017 si è aperta con un filmato di riepilogo della settimana dei due gruppi.

Grande Fratello Vip 2017, lunedì 25 settembre 2017: l’arrivo di Ricky Tognazzi e la sorpresa per Simona Izzo.

Nel Limbo arriva Ricky Tognazzi per una sorpresa alla moglie Simona Izzo, a cui viene fatta ascoltare la voce del marito e poi si precipita alla passerella ma trova solo un grande cuore e un megafono. Tornata nella casa Simona può avvicinarsi a Ricky Tognazzi, ma all’inizio solo da dietro una serranda. Poi finalmente si incontrano e si scambiano alcuni baci ed effusioni.

Grande Fratello Vip 2017, il racconto della puntata di ieri lunedì 25 settembre 2017: il confronto tra Malgioglio e Jeremias.

Nella casa agiata del Grande Fratello Vip 2017 si parla anche della lite tra Malgioglio e Jeremias. Il primo si è sentito attaccato senza motivo mentre il secondo sostiene di aver detto la verità per mostrarsi senza veli e senza nascondersi. Intanto, durante la puntata sorgono nuovi screzi tra Simona Izzo e Marco Predolin, che continuano a scontrarsi e a trascendere.

Grande Fratello Vip 2017, il racconto della puntata di ieri lunedì 25 settembre 2017: l’eliminato della serata.

Intanto, viene chiuso il televoto, e viene chiamato in confessionale Lorenzo Flaherty, che parla della sua settimana nella Casa del Grande Fratello Vip 2017. Il primo nominato riceve in regalo un video del figlio di due anni. Tocca poi a Serena Grandi che viene sorpresa da una video-dedica del figlio Edoardo che lei dichiara tutto il suo amore e tutta la sua gratitudine di figlio. Ilary Blasi chiede a Cristiano e Simona di entrare in confessionale per prendere una busta con il nome dell’eliminato: dovranno leggere il verdetto in salotto, davanti a tutti i concorrenti. Serena Grandi è l’eliminata della terza puntata Grande Fratello Vip 2017. Dopo aver salutato i compagni abbandona la Casa. Continua invece l’avventura nella casa del Grande Fratello Vip 2017 per Lorenzo!

Grande Fratello Vip 2017: il capitano della casa di questa settimana!

Intanto, i Vip, tramite una votazione, hanno eletto i coinquilini preferiti. Marco Predolin è quello dagli abitanti di Tristopoli, mentre Gianluca Impastato è quello dagli Agiati. I due si sfidano al gioco “Lecca la parola”, e, bendati, dovranno indovinare alcune parole su una lastra, solamente leccandole. Marco vince e si aggiudica il titolo di Capitano della settimana.

Grande Fratello Vip 2017, il racconto della puntata di ieri lunedì 25 settembre 2017: l’arrivo in studio di Serena Grandi.

Standing ovation per Serena Grandi all’arrivo in studio. Viene eliminata definitivamente ma ammette di essere contenta di tornare a casa. Ilary Blasy rivela che per tutta la prossima settimana i concorrenti vivranno tutti insieme nella Casa ricca. Il Capitano Predolin entra nel Club: potrà invitare qualcuno per cena e potrà vedere tre nomination della sua squadra e tre di quella avversaria.

I nominati del Grande Fratello Vip 2017 nella puntata di ieri lunedì 25 settembre 2017.

Anche questa settimana i VIP della Casa sono stati chiamati a fare le nomination del Grande Fratello Vip 2017. È Ilary a spiegare il meccanismo: “Avverrà il contrario rispetto alla scorsa settimana: il gruppo ora in Stazione può nominare solo gli uomini, mentre il gruppo in Casa solo le donne”. Come di consueto, per gli Stazionati si tratta di nomination palesi: tutti dovranno guardarsi negli occhi ed esprimere il proprio voto tramite una foto sul tavolo. Nella Casa agiata il Grande Fratello 2017 concede maggiori privilegi e ogni VIP potrà fare il nome nel Confessionale.

Giulia, Ivana, Aida, Ignazio nominano Daniele. Cristiano e Gianluca si nominano a vicenda, mentre Daniele sceglie Ignazio. Gli Agiati invece dovranno fare le loro nomination in maniera segreta, scegliendo solo tra le donne esclusa Cecilia che è immune. Carmen e Veronica si nominano a vicenda, i Rodriguez e Flaherty scelgono Simona. Luca e Simona nominano Carmen. I nominati della terza settimana sono Daniele Bossari e Carmen Di Pietro. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità del Grande Fratello Vip 2017.