Grande Fratello Vip 2017: Ricky Tognazzi va a trovare la sua Simona Izzo

Grande Fratello Vip 2017: Ricky Tognazzi va a trovare la sua Simona. Ieri sera 25 settembre 2017 grande emozione per Simona Izzo all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2017. Ospite della terza puntata del Grande Fratello Vip 2017 è il regista e produttore cinematografico Ricky Tognazzi. Alfonso e Ilary salutano l’ospite che è nel Limbo e mandano un RVM che mostra Simona in un momento di debolezza, triste per l’assenza del suo compagno. In uno dei frame del video si sente la Izzo dire “Perché non è mai venuto qui, fuori dalla Casa (Del Grande Fratello Vip 2017), a urlare il mio nome?”

Ricky Tognazzi è in passerella dove lo aspetta un megafono, finalmente il desiderio di Simona si avvera! Ricky comincia a chiamare la sua Simona dal megafono, Ilary Blasi apre il collegamento con la Casa De Grande Fratello Vip 2017 e la regista sente il “fischio speciale” che Ricky utilizza per chiamare sua moglie. Simona non riconosce subito il fischio e Ricky deve urlare “Simona, amore!” Lei non è convinta “Non è Ricky, non è mio marito!” Il Grande Fratello Vip 2017 manda Simona Izzo fuori dalla Porta Rossa e Ricky in Stazione. Per riuscire a vedere il suo compagno, Simona dovrà seguire un’unica regola: non parlare! Ogni volta che aprirà bocca la serranda che li separa si abbasserà e lei non potrà vedere Ricky. Per evitare di parlare Simona decide di tenere in bocca dell’acqua. “Hai fatto troppi monologhi, adesso devi stare un po’ zitta. So che non ci riesci!” gli dice Ricky. Al termine del discorso sulla soglia della biglietteria, Ilary chiede a Simona di spostarsi in Stazione, dove la aspetta un regalo… in realtà ad aspettarla c’è il suo Ricky, nascosto dietro la porta! Simona non si accorge subito della sua presenza ma appena lo vede… i due si baciano appassionatamente!

Intanto il Grande Fratello Vip 2017 ha deciso di riunire tutti gli inquilini nella Casa, i quattordici Vip vivranno tutti insieme e condivideranno gli stessi spazi.