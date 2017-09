Guida TV: i programmi tv di stasera, martedì 26 settembre 2017 sulla Rai, Mediaset, La7

Guida tv completa di stasera martedì 26 settembre 2017: tutti i programmi televisivi in prime time delle tre reti Rai. Ecco le ultime anticipazioni e news di questo martedì sulla prima serata delle tre reti nazionali: su Rai 1 verrà trasmessa la fiction Il paradiso delle signore 2. Pietro è totalmente preso dal progetto per l’apertura dei nuovi Grandi Magazzini in tutta Italia, e dedica tutto il tempo al lavoro. Teresa si sente trascurata e sola, ed è anche preoccupata dalla presenta di Rose, che lavora fianco a fianco con Pietro. Su Rai 2 andrà in onda Il collegio 2. Assisteremo nuovamente alle vicende di un gruppo di teenager ribelli costretti ad abbandonare per un mese la propria vita per andare nel Convitto di Celana a Caprino Bergamasco.

Su Rai 3 alle 21:00 andrà in onda il programma di approfondimento di Bianca Berlinguer #Cartabianca, giunto alla sua seconda stagione. Ci saranno, come sempre, faccia a faccia con personaggi della politica e dell’informazione, ma ci sarà anche Flavio Insinna che ogni settimana sarà autore di un racconto, e ci sarà Geppi Cucciari, che commenterà l’attualità politica e non solo.

Stasera scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time sulle reti Mediaset. Su Retequattro, alle ore 21:15, andrà in onda il film Mamma mia, con Meryl Streep. Donna è una madre single che ha cresciuto da sola la figlia Sophie. Sophie sta per sposarsi, e sogna di farsi accompagnare all’altare dal suo vero padre. Invita, così, al matrimonio tre uomini del passato di Donna. Su Canale 5 vedremo la partita di Champions League Napoli – Feyenoord. Su Italia 1 andrà in onda il film Innocenti bugie, con Tom Cruise e Cameron Diaz. Una ragazza, in aeroporto per andare al matrimonio di un’amica, fa un incontro che la porterà a vivere una pericolosa avventura.

Stasera La7 trasmetterà Di martedì, il programma di approfondimento di Giovanni Floris giunto alla sua quarta edizione.