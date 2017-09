La prova del cuoco: le ricette del tortino in versione dolce e salata, oggi 26 settembre 2017

La prova del cuoco: il tortino al cioccolato con salsa di fichi d’india di Ambra Romani. Terza settimana della diciottesima edizione de La prova del cuoco. Nuova puntata, oggi 26 settembre 2017 de La prova del cuoco, alle 11:50 su Raiuno. Tra una battuta ed un saggio consiglio (culinario, ovviamente), gli chef dell’amato cooking show condotto da Antonella Clerici hanno proposto invitanti ricette. Ambra Romani, protagonista della gara finale, ha preparato, insieme al concorrente ‘aiuto cuoco’ e con gli ingredienti a disposizione, un golosissimo tortino al cioccolato con salsa di fichi d’india. Ecco la preparazione. Separiamo i tuorli dagli albumi. Montiamo, con le fruste elettriche, i tuorli con lo zucchero. Profumiamo con la scorza di limone grattugiata. Aggiungiamo le polveri setacciate: ovvero la farina, il lievito per dolci ed il cacao in polvere. Mescoliamo con le fruste, quindi incorporiamo gli albumi montati a neve, poco per volta, mescolando delicatamente con una spatola. Trasferiamo all’interno degli stampini monoporzione imburrati ed infarinati ed inforniamo a 200° per 10 minuti. Dev’essere cotto in superficie e cremoso al cuore. Per la salsa, in padella, facciamo sciogliere un paio di cucchiai di zucchero con la stessa quantità di acqua. Uniamo i fichi d’india pelati e tagliati a dadini. Profumiamo con la vaniglia. Facciamo cuocere qualche minuto. Frulliamo con un mixer ad immersione. Apriamo la calotta del tortino ancora caldo. Scaviamo leggermente con un cucchiaino e versiamo all’interno un po’ della salsa ai fichi.

La prova del cuoco: il tortino di patate e zucca con cuore di porcini di Daniele Persegani.

Alla puntata di oggi 26 settembre 2017 de La prova del cuoco Daniele Persegani propone uno dei suoi imperdibili piatti. Oggi, una torta salata a base di zucca e formaggio. Prepariamo il tortino di patate e zucca con cuore di porcini. Ecco la preparazione Schiacciamo le patate lesse ancora calde e le manteniamo tiepide coprendole con la pellicola. Tagliamo la zucca a dadini piccolissimi e la saltiamo in padella con olio, sale e pepe. Lasciamo ammorbidire. In un’altra padella, poi, scaldiamo un generoso filo d’olio con uno spicchio d’aglio. Aggiungiamo i porcini tagliati a fettine, per il lungo. Sfumiamo con il vino bianco e profumiamo con il prezzemolo tritato. Lasciamo intiepidire e tritiamo al coltello, grossolanamente.

Uniamo alla purea di patate ancora tiepida i tuorli, la zucca saltata ed ormai morbida, una spolverata di noce moscata ed il formaggio grattugiato. Mescoliamo per bene. Foderiamo il fondo ed i bordi di uno stampino monoporzione imburrato e spolverato con del pangrattato con il composto di patate e zucca. Al centro, mettiamo i porcini. Copriamo con altro composto di patate. Inforniamo a 180° per 25 minuti. Per la salsa, invece, scaldiamo semplicemente la panna con il formaggio grattugiato —. Serviamo i tortini su un letto di salsa, con contorno di porcini saltati. Appuntamento a domani con una nuova puntata de La prova del cuoco. Per chi si fosse perso la puntata di ieri de La prova del cuoco può cliccare qui.