Max Biaggi, Bianca Aztei, Eleonora Pedron, le ultime news gossip ad oggi 26 settembre 2017

Max Biaggi si racconta a per la prima volta in tv dopo l’incidente a Verissimo. Max Biaggi è tornato per la prima volta a rilasciare un’intervista televisiva dopo il brutto incidente che gli è quasi costato la vita la scorsa estate. L’ex centauro, che oggi ha deciso di abbandonare la pista, è stato ospite di ‘Verissimo‘ insieme alla compagna Bianca Atzei.”Bianca, c’era anche nel momento dell’incidente perché era proprio lì. Inoltre, quando stavo in ospedale, l’unica fonte all’esterno che poteva dire qualcosa era Bianca. Di comune accordo, lei comunicava e faceva una specie di diario”, ha spiegato lo sportivo romano.

Poi la commozione è arrivata quando si è parlato del rapporto con i suoi figli Ines Angelica e Leon Alexander, avuti insieme all’ex moglie Eleonora Pedron.

Max Biaggi a Verissimo parla anche del rapporto con la ex Eleonora Pedron.

“Io avrei voluto vederli subito ma ho evitato perché avevo i tubi ovunque, avevo paura che rimanesse loro troppo impressa l’immagine del papà in una situazione critica. E’ stata dura aspettare di vederli il giorno del mio compleanno, ma ero più presentabile, ed è stato emozionante, una delle cose più belle della mia vita. Loro sono al primo posto della classifica delle mie priorità”, ha raccontato Max. Quanto al rapporto con la Pedron, Biaggi ha poi concluso: “E’ sempre la mamma dei miei figli. Il rapporto è buono, molto civile. C’è molta elasticità. I bambini vivono a tre minuti di macchina da casa mia e posso vederli in ogni momento”.