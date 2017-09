Tagli capelli autunno/inverno 2017-2018: la gallery con i bellissimi trends capelli di stagione!

Tagli capelli autunno/inverno 2017-2018: tutti i trends capelli di stagione! I trends capelli per l’autunno/inverno 2017-2018 vedono in primo piano i tagli di capelli cortissimi. Gettonatissimi saranno anche i tagli a scodella, i bowl cut. Questo taglio di capelli, di derivazione anni Novanta, è rasatissimo sulla nuca, e pieno nella parte alta a mo’ di scodella, appunto, con un frangia piena. Un’altra grande tendenza sarà taglio di capelli pixie cut con ciuffo, più corto ai lati, con rasature più o meno accentuate, un taglio di capelli cortissimo e con sfumatura alta, che avrà lunghezze medie davanti e cortissime dietro.

Bob asimmetrici e tagli di capelli medi per l’autunno/inverno 2017-2018:

Per coloro che non vorranno dare un taglio drastico la moda e i tagli di capelli dell’autunno/inverno proporranno in primissimo piano anche i tagli di capelli medi, i caschetti sfilati, bob destrutturati e mezze misure la faranno comunque da padrone. Il bob asimmetrico e scalato, detto anche bob destrutturato, sarà un altro grande protagonista dell’inverno 2018. Caratteristica essenziale di queto taglio è proprio il dinamismo che suggerisce attraverso scalature concentrate su più livelli.

Tagli capelli autunno/inverno 2017-2018: la frangia protagonista indiscussa e le nuove colorazioni!

Protagonista indiscussa della prossima stagione sarà la frangia a tendina, sfilata sui lati e aperta in mezzo. Tra le tendenze colori capelli autunno inverno 2017-2018, sono tante le sfumature di castano tra cui scegliere, tanto più che il castano è particolarmente di moda nella prossima stagione. Per il prossimo autunno, gettonatissimo sarà il castano caramello, per un’immagine raffinata e unica.

