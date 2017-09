Nuovo appuntamento con Detto Fatto: scopriamo il look di Serena Rossi di oggi, mercoledì 27 settembre 2017. Torna su Rai 2, con una nuova puntata nel pomeriggio di oggi, mercoledì 27 settembre 2017, Serena Rossi con nuovi tutorial a Detto Fatto. Per la puntata odierna, la bella Serena ha scelto di indossare un grazioso outfit dal mood anni Settanta: si tratta di una camicetta con fantasia scozzese ed un pantalone a palazzo blu scuro. I capelli sono raccolti sulla testa. Diamo ora uno sguardo ad alcuni tutorial proposti oggi a Detto Fatto.

Detto Fatto, i tutorial di oggi 27 settembre 2017: moda, make up, autodifesa.

Oggi, mercoledì 27 settembre a Detto Fatto, Simona Mazzei torna a suggerire alcuni look “mini me” per genitori e figli. Oggi Gregory ed il figlio Martin si divertono ad indossare gli stessi vestiti ispirandosi ai reali d’Inghilterra. Ospite della puntata, nel corso dello spazio riservato a Gianpaolo Gambi, la conduttrice tv e speaker radiofonica Andrea Delogu, che con Gambi è protagonista di un simpatico siparietto davanti ad un ferro da stiro. Maikol Fazio torna con un altro utilissimo tutorial di autodifesa e ci spiega come difenderci da eventuali aggressori in discoteca. La lookmaker Lina Powder realizzerà un trucco da sera sui toni del blu a Rosa.

Detto Fatto, i tutorial di oggi 27 settembre 2017:il siparietto di Gambi e Andrea Delogu.