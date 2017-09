Grande Fratello Vip 2017: Daniele Bossari in solitudine. Malgioglio minaccia l'abbandono

Grande Fratello Vip 2017: nuovi equilibri nella casa. La terza puntata del Grande Fratello Vip 2017 ha lasciato scorie e tensioni all’interno della Casa. L’uscita di Serena Grandi e le nomination di Daniele Bossari e Carmen Di Pietro hanno ridisegnato le scricchiolanti alleanze venutesi a creare nella casa del Grande Fratello Vip 2017. Ora i concorrenti sono tutti insieme nella Casa agiata del Grande Fratello Vip 2017. Il Grande Fratello Vip 2017 ha gettato benzina sul fuoco riunendo i due gruppi. Molti concorrenti del Grande Fratello Vip 2017 manifestano delle sofferenze come Cristiano Malgioglio che ha dormito sul divano e ha minacciato d’andar via: non sopporta la luce, i compagni d’avventura e le beghe. Ha chiesto di poter vivere da solo a Tristopoli pena l’abbandono del programma. Gli autori del Grande Fratello Vip 2017 non lo hanno preso sul serio.

Grande Fratello Vip 2017: Daniele Bossari in solitudine.

Carmen Di Pietro non parla a Simona Izzo perché l’ha nominata e si è avvicinata a Malgioglio e Daniele Bossari. Il conduttore si prepara a una settimana da emarginato per la questione avuta con Ignazio Moser. Bossari ha nominato il ciclista perché tiene un diario con le sue conquiste stellinate in base alle performance in camera da letto: “La cosa da padre con una figlia in età adolescenziale mi ha colpito molto, non mi è piaciuta” ha detto impavido Bossari. Da li la lite a cui si cono schierate anche alcune donne contro Bossari affermando che tutto ciò non andava detto in prima serata. Il cambiamento ha creato una nuova situazione nella casa del Grande Fratello Vip 2017 a cui tutti i Vip dovranno inevitabilmente abituarsi. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità del Grande Fratello Vip 2017.