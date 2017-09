Grande Fratello Vip 2017: Jeremias e Daniele, un nuovo confronto

Grande Fratello Vip 2017: Jeremias chiede scusa a Daniele. Inizia un nuovo giorno nella casa del Grande Fratello Vip 2017. La settimana nella Casa del Grande Fratello Vip 2017 si preannuncia particolarmente pesante per Daniele Bossari. Dopo le incomprensioni durante la diretta di lunedì del grande Fratello Vip 2017 il presentatore ha trascorso la giornata in disparte a riflettere. La discussione con Ignazio seguita alle nomination e gli inquilini intervenuti a difesa del giovane trentino hanno messo Daniele parecchio in crisi. Jeremias Rodriguez decide oggi di affrontarlo “Volevo chiederti scusa, non so se mi hai sentito”. L’argentino ci tiene a chiarire la situazione “Come sbagli tu sbaglio anche io e non mi piace che la gente mi giudichi. Sentivo la necessità di dirti scusa”. Una conversazione breve ma intensa. La situazione sarà recuperabile? Il clima tenderà a migliorarsi nella casa del Grande Fratello Vip 2017?

Grande Fratello Vip 2017: sarà Daniele Bossari a lasciare la casa del Grande Fratello Vip 2017?

Ricordiamo che Daniele Bossari è in nomination votato dagli stanziati insieme a Carmen Di Pietro votata dalla casa agiata del Grande Fratello Vip 2017. Carmen è una concorrente molto forte in questa nuova edizione de Grande Fratello Vip 2017. Sarà il momento di lasciare la casa del Grande Fratello Vip 2017 per Daniele Bossari? Come vivrà Daniele Bossari la settimana essendo pure in nomination?