Grande Fratello Vip 2017, il daytime di Oggi, 27 settembre 2017: la tristezza di Carmen. Nella casa del Grande Fratello Vip 2017 ieri sera i concorrenti hanno fatto le ore piccole, e stamattina la sveglia è stata più dura del solito. È stato necessario un buon caffè per svegliarsi! Al Grande Fratello Vip 2017 non tutti sono di buon umore. Carmen è particolarmente triste, e spiega a Daniele Bossari di non stare male per la nomination ma per una frase detta da Simona. Daniele la invita a chiarirsi. Carmen continua il suo sfogo, spiegando di non riuscire ad integrarsi con gli altri perché ha ritmi di vita troppo diversi. Ieri sera, ad esempio, racconta, che si era coricata per dormire ma le altre chiacchieravano e non poteva prendere sonno. Daniele, invece, ammette che non gli piace il clima che si sta creando: vorrebbe che tutti si svegliassero con il sorriso.

Grande Fratello Vip 2017, il chiarimento tra Carmen e Simona: il daytime del 27 settembre 2017.

Carmen al Grande Fratello Vip 2017 cerca il chiarimento con Simona, ma a quanto pare la discussione sarà lunga… Luca si chiede se Carmen abbia chiesto il confronto con Simona solo ora che è in nomination e che quindi potrebbe lasciare presto la casa. A tal proposito, i Vip si chiedono quale sarà l’eliminato della quarta puntata del Grande Fratello Vip 2017, ma la risposta non è la stessa per tutti.

Grande Fratello Vip 2017, il daytime del 27 settembre 2017: Cristiano ha dormito in stazione.

Jeremias Rodriguez, intanto, parla della sua ex fidanzata, ma poi l’attenzione dei concorrenti del Grande Fratello Vip 2017 si sposta su Cristiano Malgioglio. L’artista ieri aveva chiesto di dormire in Stazione, ed il suo desiderio è stato esaudito. Nei giorni scorsi Cristiano non era del suo solito umore, ma stamattina sembra essere rigenerato: forse aveva solo bisogno di riposo, affermano i Vip al Grande Fratello. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità del Grande Fratello Vip 2017.