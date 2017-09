Guida tv completa di stasera mercoledì 27 settembre 2017: tutti i programmi televisivi in prime time delle tre reti Rai. Ecco le ultime anticipazioni e news di questo mercoledì sulla prima serata delle tre reti nazionali: su Rai 1 verrà trasmesso il film Nozze romane, con Ricky Tognazzi e Stefania Rocca. Tra due giovani, Bianca e Max, è subito colpo di fulmine, ma i genitori di entrambi non approvano questo fidanzamento. Su Rai 2 andrà in onda Pechino Express. Su Rai 3 alle 21:00 andrà in onda il programma di Federica Sciarelli Chi l’ha visto, con nuovi casi di scomparsa, cold case e misteri da risolvere con l’aiuto dei telespettatori.

Guida TV, tutti i programmi tv di stasera mercoledì 27 settembre 2017 su Rai, Mediaset, La7.

Stasera, mercoledì 27 settembre 2017 sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Retequattro, alle ore 21:15, andrà in onda il film con Clint Eastwood Ancora in gioco. Gus Lobel è un talent scout del baseball, ma un giorno l’ufficio centrale degli Atlanta Braves comincia a mettere in discussione le sue capacità. Gus penserà di farsi aiutare dalla figlia avvocato. Su Canale 5 vedremo la serie tv Squadra mobile – operazione mafia cspitale. Su Italia 1, sempre alle 21:10, andrà in onda il programma di intrattenimento . Big show con Andrea Pucci. La7 trasmetterà la serie tv Jonephine Ange Gardien, con gli episodi Mamma all’improvviso e Tra fiaba e realtà.