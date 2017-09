La prova del cuoco: anticipazioni della puntata di oggi 27 settembre 2017. Terza settimana della diciottesima edizione de La prova del cuoco. Nuova puntata, oggi 26 settembre 2017 de La prova del cuoco, alle 11:50 su Rai 1. Tra una battuta ed un saggio consiglio (culinario, ovviamente), gli chef dell’amato cooking show condotto da Antonella Clerici prepareranno diverse e invitanti ricette. Non mancheranno utili consigli e ricette veloci per preparare piatti davvero unici anche tra i fornelli di casa per poter deliziare gli ospiti con pietanze davvero originali.

La prova del cuoco: la sfida dei cuochi di oggi 27 settembre 2017.

Come di consueto oggi a La prova del cuoco assisteremo alla sfida dei cuochi. Gli chef si sfideranno sui fornelli e il giudice Antonio Martino, Maestro Panificatore di Torrenova (Messina) sarà pronto per aggiudicare la vittoria attraverso tre tipi di voti: il gusto, la tecnica e l’impiattamento. Piatti e pietanze da non perdere. Chi vincerà la sfida dei cuochi di oggi 27 settembre 2017 a La prova del cuoco?