Uomini e Donne, le ultime news: una sorpresa per Tina!

Uomini e Donne, le ultime news: Gemma ha importanti novità. La nuova puntata di Uomini e Donne in onda oggi, mercoledì 27 settembre 2017, sarà dedicata al trono over. Dopo due giorni del trono classico torneremo a vedere le vicende delle dame e dei cavalieri del trono over di Uomini e Donne. Ci sarà un breve riassunto della precedente registrazione con l’ingresso in studio di Gemma Galgani e Marco Firpo e le motivazioni in merito alla fine della loro storia d’amore. Le anticipazioni rivelano che Gemma tornerà negli studi di Uomini e Donne con un’importante novità da raccontare riguardante Gianfranco, il nuovo cavaliere con cui ha iniziato una conoscenza.

Uomini e Donne: una sorpresa per Tina.

Una grande novità del programma di Uomini e Donne è la diretta facebook dove le varie richieste di persone che scrivono al programma verranno ascoltate e si aiuterà loro a ritrovare persone del passato e non solo. Tina manifestò il desiderio di voler incontrare la sua ex fiamma David e oggi la Cipollari riceverà una sorpresa avrà l’opportunità di parlarci al telefono. Purtroppo, lui non ricorderà facilmente dell’incontro con la vamp di Uomini e Donne, ma la telefonata tra i due regalerà momenti esilaranti.