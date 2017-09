Beautiful, le anticipazioni del 29 settembre 2017: la sfilata di Sally rilancia Spectra

Beautiful, le anticipazioni del 29 settembre 2017: Bill vuole sabotare la sfilata di Sally. Alle porte della sfilata di Sally per rilanciare Spectra dopo tanti anni, Bill Spencer, intenzionato a sottrarle l’edificio per i suoi progetti imprenditoriali, è deciso a sabotare l’evento a tutti i costi. Quindi si rivolge ad un giornalista della rivista di moda, Eye On Fashion, Jarret. Quest’ultimo viene persuaso a fare una pessima recensione sulla sfilata di Sally. Intanto Katie, passata a trovare il suo ormai ex marito Bill, gli rivela di essere ottimista circa la riuscita della sfilata e di essere convinta che prima o poi Sally riuscirà a riportare in auge la Spectra Fashion. Arrivato finalmente il giorno della sfilata, Jarret, come gli è stato ordinato da Bill, sta affilando i coltelli ed ha già pronta la sua recensione negativa sulle creazioni di Sally.

Tuttavia, assistendo alla sfilata, il giornalista rimane senza parole per lo stupore: si accorge infatti che gli abiti presentati sono ben fatti, e sono caratterizzati da elementi innovativi e particolari; non hanno probabilmente la classe e la raffinatezza delle creazioni della Forrester, ma sono decisamente abito di qualità. Jarret, allora, deve comunicare a Bill che la sfilata è andata benissimo, e che quindi non può scrivere una recensione negativa.

Beautiful, le anticipazioni del 29 settembre 2017: si avvicina il matrimonio tra Ridge e Brooke.

Nel frattempo è ormai prossimo il matrimonio tra Ridge e Brooke. Lui ha dubbi ma preferisce non parlarne apertamente con lei; Bill invece dopo aver dichiarato nuovamente il suo amore per Logan, supplicandola di non sposare lo stilista Forrester, è stato per l’ennesima volta rifiutato. Brooke intuisce che qualcosa non va con Ridge, e decide di affrontarlo per chiarire la situazione. Ridge prende tempo e cerca in qualche modo di rassicurarla. La realtà è che i presupposti della loro unione sono fragili. Il loro fidanzamento è nato quando lei stava per sposare Bill. Per la prima volta i problemi sembrano venire a galla.