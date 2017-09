Caterina Balivo, le ultime news gossip ad oggi 28 settembre 2017. La conduttrice racconta i dettagli del secondo parto

Caterina Balivo racconta il momento del parto. Nel nuovo numero del settimanale ‘Chi‘, Caterina Balivo ha raccontato alcuni dettagli del suo secondo parto, ed ha spiegato la sua scelta di non ricorrere all’anestesia durante il parto del suo secondo figlio. La piccola Cora è venuta alla luce la scorsa estate e la conduttrice sperava di poterla far nascere in casa.”Ho fatto il parto come è il parto. È una scelta mia, questo sì. Io ho sempre temuto il parto e del primo scrissi su Twitter: ‘È un’esperienza pulp’. Anche il mio primo figlio è nato con un parto senza epidurale. Ed è stato un parto lungo, complicato, è stato completamente diverso, naturale, ma indotto. Questa volta mi sono preparata per fare un parto in casa, mi sono fatta seguire da un’ostetrica…”, ha spiegato la Balivo.

Caterina Balivo, le ultime news: la nascita della piccola Cora.

Poi ha aggiunto: “Avevo letto il libro di Elisabetta Malvagna e mi sono chiesta: ‘Ma perché la cosa più naturale del mondo deve farmi tanta paura?’. Allora ho capito: quel bambino dal momento in cui nasce non è più tuo, è del mondo. C’è la paura del dolore, certo, ma soprattutto, c’è la paura che quel che è tuo non sia più solo tuo”. Purtroppo quando è arrivato il momento, Caterina non era a Milano e così il parto non ha più potuto avere luogo in casa. “Non l’ho potuto fare più in casa perché ho partorito dove ero in vacanza, a Grosseto. Quella mattina avevo capito che era arrivato il momento. Mi sono alzata, ho scelto il vestito più bello: molto colorato davanti, dietro bianco, ‘voglio farla nascere così, con tutti i colori del mondo‘, mi sono detta”, ha raccontato.