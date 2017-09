Detto Fatto, il look di Serena Rossi ed i tutorial di oggi, 28 settembre 2017

Una nuova puntata di Detto Fatto va in onda oggi, 28 settembre 2017 su Rai 2. Serena Rossi è scesa sul palco della trasmissione con un outfit molto grazioso e gioioso: si tratta di un simpatico tailleur colorato, con giacca e pantalone fantasia sui toni del rosa e con una graziosa maglietta fucsia. Proponiamo, ora, alcuni tutorial visti nella puntata di Detto Fatto di oggi, 28 settembre 2017.

Detto Fatto, i tutorial di oggi, 28 settembre 2017: moda, capelli, fai da te.

A Detto Fatto torna l’amata tutor Elisa d’Ospina che, come sempre, aiuta le donne con qualche chilo in più a piacersi e a valorizzarsi. Elisa oggi si è occupata di una giovane ospite e l’ha aiutata a superare le proprie paure, mostrandole dei look alla moda che la possano aiutare ad acquisire sicurezza. Morris Marigo ha mostrato come possa esistere un centro tavola perfetto per ogni tipo di tavolata, e ha proposto diversi tipi di centro tavola. Lo scorso anno mostrava centro tavola rustici, etnici ed eleganti, ed a questi quest’anno aggiunge il centro tavola baby, dove il flower designer darà liberò sfogo alle sue fantasie. Emanuela Tonioni spiega come realizzare un cuscino a forma di ciambella utilizzando l’uncinetto. Paolo Venuta regala un nuovo look ad una sua ospite di soli 18 anni, proponendole una colorazione sfumata sui toni del rosa.