Emma Marrone, le news: la cantante si è raccontata in una recente intervista. Emma Marrone pensa che tra i motivi che ostacolano la sua ricerca di un compagno ci sia il timore che le persone del sesso opposto hanno quando si approcciano a lei. In un’intervista con il quotidiano ‘La Repubblica‘ la cantante salentina ha confermato di essere ancora single e ha spiegato: “Per conquistarmi basterebbe un gelato, invece gli uomini mi vedono come una donna costruita. Il problema è che gli uomini hanno paura di me”. Poi la Marrone ha parlato del tipo di persona che le piacerebbe avere al fianco: “Voglio per lui un padre all’altezza. L’amore può finire ma per fare un bambino con un uomo devi assolutamente fidarti di lui, devi essere certa che per suo figlio ci sarà”.

Emma Marrone, le news gossip: le rivelazioni sulla sua situazione sentimentale.

Già qualche mese fa Emma aveva affrontato l’argomento maternità in relazione ai rapporti sentimentali. “Non sono contraria alle donne che ricercano la maternità al di fuori di un compagno. Nessuno deve giudicare la propria sessualità o scelte di vita. Sono una provocatrice nata, amo mandare messaggi sociali. Sono cresciuta in una famiglia molto aperta e moderna. Istintivamente, sarei portata ad avere un figlio… mi piacerebbe essere chiamata mamma. Ci vuole molto coraggio”, aveva detto.”Per adesso, ho chiuso per ferie. Non vivo con la fissa di rimanere incinta. Pensiamo a trovare un compagno”, aveva poi concluso in un’intervista tv con Maurizio Costanzo.

Emma Marrone: gli ultimi post su Instagram.

