Grande Fratello Vip 2017, il daytime e le ultime news di oggi, 28 settembre 2017

Grande Fratello Vip 2017, il daytime di oggi, 28 settembre 2017: un altro giorno inizia nella casa del Grande Fratello Vip 2017. Molti Vip sono assonnato, hanno fatto le ore piccole. Altri, invece, si sono svegliati soddisfatti del riposo. Cristiano è pensieroso e, una volta svegliato, preferisce restare ancora un po’ da solo prima di raggiungere gli altri. Al Grande Fratello Vip 2017, Cristiano pensa a quanto successo nella Casa: crede, come ha detto ai compagni, che Simona avesse manipolato il gruppo per nominare Carmen. Nella Casa del Grande Fratello, Simona dichiara di non essersi mai aspettata un tale pensiero da Cristiano, e dice di voler chiarire con lui.

Le incomprensioni nella casa continuano: il daytime del 28 settembre 2017.

L’unione tra i Vip delle prime due settimane inizia a venire meno. Non c’è più unione, e ci sono le prime incomprensioni. Al Grande Fratello Vip Lorenzo parla con Carmen, e Lorenzo sostiene che non è per niente bello se il gruppo ha votato Carmen per la storia delle merendine. Lorenzo vuole prendere le distanze da un gruppo che fa scelte che non condivide.

Grande Fratello Vip 2017, il daytime di oggi, 28 settembre 2017: Carmen non ci sta ed a Veronica rivela…

Al Grande Fratello Vip Carmen si sente molto colpita: non credeva di poter venire nominata per la storia delle merendine, e dice a Veronica che Simona ha rubato delle sigarette. Per par condicio, dunque, il gruppo dovrebbe nominare Simona lunedì prossimo. Al Grande Fratello Vip 2017 Simona, intanto, chiacchiera con Daniele e parla dello scorrere del tempo.