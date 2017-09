Grande Fratello Vip 2017, le dichiarazioni di Serena Grandi dopo l'eliminazione che non lasciano molti dubbi...

Grande Fratello Vip 2017, le dichiarazioni di Serena Grandi dopo l’eliminazione. La Grandi ha rilasciato un’intervista dopo l’eliminazione dalla casa del ‘Grande Fratello Vip 2017‘. L’attrice parlando con Blogo ha però lanciato quella che sembra essere un’accusa pesantissima alla produzione del reality di Canale5. La Grandi ha infatti lasciato intendere che la sua uscita potrebbe essere stata in qualche modo ‘pilotata’. “La mia eliminazione? Ti dico solo una cosa: io non ho santi in paradiso. Non vado oltre. Un po’ l’avevo capito che c’era la possibilità di uscire. La mia controparte (Lorenzo Flaherty, ndr) continuava a chiedermi se fossi preoccupata. Ma io non lo ero, ‘male che vada sarà un grande successo’, rispondevo. Comunque il tutto mi ha dato da pensare, magari qualcuno sapeva qualcosa”, ha detto.

Grande Fratello Vip 2017, le dichiarazioni di Serena Grandi sui concorrenti.

Durante la chiacchierata Serena ha anche parlato dei suoi coinquilini. Secondo lei, il Grande Fratello Vip 2017 lo vincerà probabilmente Giulia De Lellis. Secondo la Grandi, “Cristiano Malgioglio deve fare spettacolo, ma questo si sa. Ha i suoi ripensamenti, fa determinate cose. In generale credo che là dentro sia tutto una non-verità. Ma solo perché il format prevede i microfoni e le telecamere”. L’attrice, poi, si è soffermata soprattutto su Daniele Bossari, per lei la scoperta più bella. “Sono rimasta molto colpita da Daniele Bossari. Ho conosciuto una persona carina e intelligente, mi ha sorpreso. Malgioglio lo conosco da tanti anni e lo amo, però sapevo di amarlo. Daniele invece mi ha stupito, ho visto i suoi occhi, la sua anima, ho ascoltato i suoi racconti”, ha commentato la Grandi. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità del Grande Fratello Vip 2017.